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Unieke school voor 'hoogrisicohonden' dreigt te moeten stoppen

Dieren

Gisteren, 22:50

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De hoogrisicohondenschool in Lelystad raakt haar locatie kwijt. De school is uniek en begeleidt baasjes met honden die agressief zouden kunnen zijn of een 'pittig karakter' hebben. Maar de gemeente ziet geen verhuisopties.

Vanaf augustus moet de school weg van de huidige locatie en eigenaar Wenda Las van Bennekom heeft geen idee waar ze naartoe moet. Ze snapt er niks van: "Wij proberen met onze school juist preventief bezig te zijn, ongelukken te voorkomen."

'Iedere grasspriet gezien'

"We zijn al twee jaar bezig met de gemeente en daar zitten best mensen die mee willen werken, maar die altijd tegen regels aanlopen. Ondertussen heb ik iedere grasspriet in de gemeente Lelystad gezien en doorgestuurd naar de gemeente, maar telkens is het nee, nee, nee", aldus de radeloze dierenvriendin.

De gemeente Lelystad laat weten 'uitgebreid meegedacht' te hebben. 'Er zijn meerdere locaties overwogen, maar die zijn niet passend gebleken. Het is uiteindelijk aan de ondernemer om zelf een passende locatie te vinden.'

In de video bovenaan vertelt Wenda van de hondenschool haar verhaal.

Door Daniël Bom

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