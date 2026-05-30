Mysterie rond verdwenen katten in West-Brabant: dieren duiken in zeeland weer op

In West-Brabant verdwijnen de laatste tijd opvallend veel katten, die later worden teruggevonden op Tholen in Zeeland. Amivedi, een organisatie voor vermiste huisdieren, en een dierenopvangcentrum op Tholen vermoeden dat iemand de dieren bewust meeneemt en dumpt in Zeeland. Dat overkwam ook de kat van Agnes uit Halsteren.

Zij zag op camerabeelden zelfs hoe haar kater Donny door een onbekende man in een auto werd meegenomen. Haar kat werd uiteindelijk gelukkig teruggevonden in Oud-Vossemeer, zo'n 10 kilometer verderop. Wie hierachter zit, blijft een groot raadsel.

In bovenstaande video vertelt Agnes hoe ze haar Donny uiteindelijk weer in de armen kon sluiten. Op camerabeelden zag ze eerder hoe haar kat zomaar van straat werd opgepakt.