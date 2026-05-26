Katten aan de lopende band doodgereden: 'Woezel dood. Door jou?'

Ongeluk

Vandaag, 19:11

De bewoners van de Leegeweg in Groningen zijn het zat. Er wordt veel te hard gereden en de gemeente doet niks. Al talloze katten werden doodgereden in de straat en het is wachten op een fataal ongeluk met een kind, zeggen ze. "De laatste kat werd meters meegesleurd."

De Leegeweg gaat dwars door een woonwijk, waar het wemelt van de dieren en de kinderen. Er zitten namelijk ook twee kinderdagverblijven aan de weg.

Martin Maring, Eveliene Heerema en hun dochter Roos zijn het zat: ze verloren al vijf katten op de weg. "De laatste kat werd meters meegesleurd. Het was vreselijk. Ingewanden lagen op straat en er liep een heel spoor", vertelt Martin aan Hart van Nederland. Al sinds 2023 zou er contact zijn met de gemeente, maar die doet vooralsnog niks.

Opvallende bordjes

Daarom heeft het gezin opvallende bordjes opgehangen in de staat, met namen van de aangereden katten. 'Woezel dood. Door jou?', is er op een van de bordjes te lezen. Maar ook katten Trouble, Blaze, Boots en Chica hebben het oversteken van de Leegeweg niet overleefd.

De gemeente Groningen laat aan Hart van Nederland weten dat er inderdaad regelmatig snelheidsoverschrijdingen zijn en dat ze de zorgen van buurtbewoners begrijpt. Het voornemen is om medio 2027 op een deel van de Leegeweg de maximumsnelheid te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u.

Door Redactie Hart van Nederland

