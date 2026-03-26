Buurt Sneek start eigen onderzoek naar 80 verdwenen en dode katten

Al jarenlang verdrinken en verdwijnen er katten in de wijk Harinxmaland in Sneek. Buurtbewoners zijn er klaar mee en vermoeden dat er iemand achter het leed zit. Volgens de politie en de dierenambulance zijn daar geen aanwijzingen voor. Maar de buurtbewoners zijn zelf een onderzoek gestart.

Door middel van een flyeractie hopen ze erachter te komen hoe de katten verdrinken of verdwijnen. Ook is er een beloning van 1.000 euro uitgeloofd voor de persoon die de gouden tip heeft. "Na contact met de buurtapp kwamen wij erachter dat dit al langer speelt en dat het al om meer dan tachtig katten gaat", vertelt Rinze Idzinga aan Hart van Nederland.

Misdrijf

"De politie is meerdere keren ingeschakeld, maar vindt het geen prioriteit. Wij zijn met buurtgenoten nu zelf maar aan het onderzoeken wie de dader kan zijn." Buurtbewoners slaan de handen ineen. Ze kunnen niet geloven dat de katten zelf massaal in het water belanden of vermist raken.

De politie laat weten bekend te zijn met meerdere meldingen van overleden katten in Sneek. "Op basis van de meldingen die bij ons bekend zijn, is er geen beeld dat hier menselijk handelen aan ten grondslag ligt. Als mensen hun kat dood of gewond hebben aangetroffen en een misdrijf vermoeden, kunnen zij zich bij ons melden."

