Bevers houden Nijmeegse wijk in zijn greep, woningen en tuinen verzakken

Zo'n veertig bevers houden de Nijmeegse wijk Lindenholt in de greep. Ze graven en bouwen er lustig op los en dat al maandenlang. Zo langzamerhand wordt de situatie onhoudbaar omdat woningen en tuinen verzakken. Maar zowel de gemeente als de bewoners staan met de rug tegen de muur.

De bever is namelijk een zogeheten 'streng beschermd' dier. Dat houdt in dat niet alleen de bever zelf, maar ook het leefgebied – de burchten en holen die ze bouwen – niet aangetast mogen worden.

Gedomesticeerd

De bever gaat zich steeds meer thuis voelen in Nederlandse woonwijken, weet Sierra van Brunschot, onder wier tuin vermoedelijk een 'kraamburcht' is gebouwd, te vertellen. "Ze zijn helemaal niet meer bang voor de mensen en banjeren gewoon door de wijk. Ik heb een Duitse herder gehad en tijdens het uitlaten wandelde er gewoon een bever langs. Ze zijn gedomesticeerd en passen zich aan aan de leefomgeving."

Sierra heeft een buurtcollectief opgericht. Daarin verenigingen de gedupeerden zich. "Wij voeren constructieve gesprekken met de gemeente. Zij denken ook echt met ons mee. Maar we denken dat er van hogerhand ingegrepen moet worden en dat er beleid rondom de bever moet worden gemaakt en uitgevoerd. Want op deze manier is iedereen de dupe."