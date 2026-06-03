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Hondeneigenaren opgelet: zwemverbod in Almere na zieke en dode honden

Hondeneigenaren opgelet: zwemverbod in Almere na zieke en dode honden

Dieren

Vandaag, 15:11

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Bij het hondengedeelte van het Almeerderstrand is een zwemverbod ingesteld na meldingen van zieke en overleden honden. Dat laat de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek weten. Ook bij Muiderberg zijn soortgelijke gevallen gemeld, schrijft NH Nieuws. De precieze oorzaak is nog niet bekend.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek waarschuwt dat de waterkwaliteit mogelijk gezondheidsrisico's veroorzaakt voor dieren. Daarom geldt het zwemverbod voorlopig niet alleen voor honden, maar ook voor mensen. Volgens Omroep Flevoland is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is met het water.

Metingen

Een gespecialiseerd bureau is volgens de regionale omroep ingezet om metingen uit te voeren. Daarbij wordt onder meer onderzocht of er sprake is van blauwalg, E. coli of enterococcen. De resultaten van die onderzoeken worden binnen enkele dagen verwacht.

Hoewel eerdere metingen nog onder de grenswaarden bleven, sluiten deskundigen niet uit dat de situatie inmiddels is veranderd. Totdat er meer duidelijkheid is, wordt bezoekers dringend gevraagd zich aan het zwemverbod te houden.

Door Redactie Hart van Nederland

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