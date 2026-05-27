Zeeland waarschuwt zwemmers voor Japanse kruiskwal

De provincie Zeeland heeft zwemmers en recreanten nu al gewaarschuwd voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt deze kwal, die bij aanraking voor jeuk en huiduitslag kan zorgen, pas eind juni op in de Zeeuwse wateren. De afgelopen dagen is het diertje echter al op verschillende plekken gesignaleerd.

"De kruiskwallen zitten er bijna een maand eerder dan normaal. Dat heeft alles te maken met de levenscyclus van de kruiskwal en de watertemperatuur", aldus een woordvoerster. Door de warmte is het water al ongeveer 19 graden Celsius. In die fase ontwikkelen in het water levende neteldieren zich van een poliep tot een zwemmende kwal.

Iedere zomer

De waarschuwing geldt voor het Veerse Meer en Grevelingenmeer. De Japanse kruiskwal, een klein en vrijwel doorzichtig dier met tentakels, heeft zich permanent gevestigd in het Veerse Meer. Sinds 2024 waarschuwt Zeeland daar iedere zomer voor de kwal. Vorig jaar kregen ook zwemmers bij de Grevelingendam klachten omdat ze in aanraking waren gekomen met een Japanse kruiskwal. Het dier zit daar nu opnieuw.