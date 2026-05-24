Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vermiste zwemmer na zoektocht dood gevonden in Leukermeer in Well

Ongeluk

Vandaag, 16:50

Link gekopieerd

Het lichaam van de zwemmer die zondagmiddag vermist raakte in het water van het Leukermeer in Well (Limburg), is na een zoektocht gevonden. Dat meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Vermoedelijk is de man door verdrinking om het leven gekomen.

"Het gaat om een volwassen man die met een vriend ging zwemmen. Het slachtoffer is vervolgens onder water gegaan en niet meer boven gekomen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Hart van Nederland. "Die vriend heeft vervolgens alarm geslagen."

Noodlottig ongeval

Rond 14.50 uur kwam de eerste melding binnen, waarna verschillende hulpdiensten uitrukten. Onder meer de brandweer, een droneteam, het oppervlaktereddingsteam en een duikersteam kwamen ter plaatse.

Rond 16.40 uur bevestigt de veiligheidsregio dat de vermiste man is aangetroffen en niet meer in leven is. "Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Vooralsnog gaat het om een noodlottig ongeval", aldus de veiligheidsregio.

Door Nina Laurens

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.