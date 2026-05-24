Vermiste zwemmer na zoektocht dood gevonden in Leukermeer in Well

Het lichaam van de zwemmer die zondagmiddag vermist raakte in het water van het Leukermeer in Well (Limburg), is na een zoektocht gevonden. Dat meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Vermoedelijk is de man door verdrinking om het leven gekomen.

"Het gaat om een volwassen man die met een vriend ging zwemmen. Het slachtoffer is vervolgens onder water gegaan en niet meer boven gekomen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Hart van Nederland. "Die vriend heeft vervolgens alarm geslagen."

Noodlottig ongeval

Rond 14.50 uur kwam de eerste melding binnen, waarna verschillende hulpdiensten uitrukten. Onder meer de brandweer, een droneteam, het oppervlaktereddingsteam en een duikersteam kwamen ter plaatse.

Rond 16.40 uur bevestigt de veiligheidsregio dat de vermiste man is aangetroffen en niet meer in leven is. "Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Vooralsnog gaat het om een noodlottig ongeval", aldus de veiligheidsregio.