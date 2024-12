Nog zeehondjes zien in Pieterburen? Schiet dan op!

De kans is groot dat je er weleens bent geweest: het zeehondencentrum in Pieterburen. Het is een Nederlands begrip geworden, maar binnenkort houdt het op te bestaan. Niet helemaal natuurlijk, het centrum verhuist naar Lauwersoog. Maar wil je de dieren nog bewonderen in het oude centrum? Schiet dan op, want de verhuizing staat voor de deur.

Pieteruren sluit, na ruim 50 jaar, op 5 januari 2025 haar deuren. Daarna heeft de organisatie een paar maanden nodig om te verhuizen, waarna het centrum op 25 april weer opent in Lauwersoog. Het centrum heeft een dubbel gevoel bij de verhuizing. Er komt een einde aan een tijdperk, maar de verhuizing is nodig om "aan moderne eisen te voldoen en meer ruimte te bieden."

In Lauwersoog zal er naast de zeehondenopvang ook ruimte zijn voor tentoonstellingen, klaslokalen en een restaurant. Ook komen er nieuwe systemen, zoals een installatie die zeewater naar de bassins op het dak pompt.

