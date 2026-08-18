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Babyschildpad zo groot als paperclip geboren in Diergaarde Blijdorp

Babyschildpad zo groot als paperclip geboren in Diergaarde Blijdorp

Dieren

Vandaag, 17:03

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft er een piepkleine bewoner bij. Achter de schermen is een Egyptische landschildpad uit het ei gekropen. Het jong is zelfs kleiner dan een paperclip.

In een video die het dierenpark op sociale media heeft gedeeld, laat dierenverzorger Aleksandra het pasgeboren schildpadje zien. "Hij is ongeveer zo groot als een vingernagel", vertelt ze over het formaat van het diertje.

De Egyptische landschildpad is een van de kleinste schildpaddensoorten ter wereld en komt oorspronkelijk uit het noordoosten van de Sahara. Volwassen dieren worden ongeveer 10 centimeter groot en wegen tussen de 200 en 300 gram. Hoe oud de schildpadden precies kunnen worden, is niet bekend. Volgens Diergaarde Blijdorp worden ze "waarschijnlijk meer dan 50 jaar".

Nog zo'n 7500 dieren in het wild

De Egyptische landschildpad is ernstig bedreigd. Volgens Blijdorp leven er in het wild nog ongeveer 7500 exemplaren. De Rotterdamse dierentuin is coördinator van het Europese populatiemanagement voor de soort en zet zich daarmee in voor de bescherming ervan.

Een belangrijke bedreiging is het tekort aan voedsel in de leefgebieden van de schildpadden. Ze eten onder meer grassen en groentes en leven in struiksavannes en halfwoestijnen. In die gebieden komt steeds meer vee voor, waardoor er minder gras voor de schildpadden overblijft. De dieren zijn daardoor uit veel gebieden al verdwenen.

Door Redactie Hart van Nederland

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