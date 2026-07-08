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Zeldzaam moment: reuzenpenisplant bereikt hoogtepunt in Diergaarde Blijdorp

Natuur

Vandaag, 17:46

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Wie graag nog eens een reuzenpenisplant wil waarnemen, moet er snel bij zijn. Vanaf woensdag is de plant de komende twee tot drie dagen nog te bewonderen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. De reuzenpenisplant is nu op het hoogtepunt van zijn bloei, en dat is ook te ruiken door de kenmerkende aasgeur.

De Sumatraanse reuzenaronskelk hoort tot een van de meest bijzondere planten ter wereld. De plant bloeit maar eens in de 5 tot 10 jaar. Hij is daarbuiten nooit echt te zien, want hij wordt dan achter de schermen verzorgd door de medewerkers van de botanische afdeling in Diergaarde Blijdorp. In de dierentuin was de plant voor het laatst in bloei in 1963 en 2023. Nu staat hij in de Victoriaserre.

Bedreigd

In het wild groeit de reuzenaronskelk uitsluitend op West-Sumatra in Indonesië. De soort wordt bedreigd door ontbossing, de aanleg van oliepalmplantages en de handel in bijzondere planten.

Door Jamie van Velzen

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