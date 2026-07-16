Feest in Diergaarde Blijdorp: gevlekte hyena geboren

De hyenafamilie in Diergaarde Blijdorp heeft er sinds afgelopen vrijdag een nieuw lid bij. Vrouwtje Kaidi is bevallen van een jong. Moeder en jong maken het goed, laat de dierentuin donderdag weten. Het jong heeft zelfs al stapjes buiten gezet.

Het is het vierde jong van de ruim 15-jarige moeder Kaidi. Het is het eerste jong samen met de nog geen twee jaar oude Zulu. Deze man arriveerde zeven maanden geleden in de Rotterdamse dierentuin. Het nieuwe jong heeft nog geen naam. Bezoekers hebben het diertje al kunnen zien.

Krachtige beet

De gevlekte hyena komt voor op de Afrikaanse savanne. Daar eten de dieren karkassen van overleden dieren, inclusief de botten. Daarmee helpen ze voorkomen dat ziektes zich over de savanne verspreiden. De dieren hebben een krachtige beet die tot zes keer zo sterk is als die van een hond.