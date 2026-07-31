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Drie vissende katjes geboren in Diergaarde Blijdorp, kittens al te zien

Dieren

Vandaag, 16:09

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Drie kittens van de bijzondere vissende kat zijn geboren in Diergaarde Blijdorp. De meeste katten houden hun pootjes het liefst droog, maar voor deze kattensoort geldt juist het tegenovergestelde. De vissende kat staat bekend om zijn liefde voor water en zijn jacht op vissen.

De drie kittens werden op 17 juli ontdekt door de dierverzorgers. Inmiddels zijn de jonge dieren ook al af en toe te zien voor oplettende bezoekers. Ze liggen regelmatig dicht tegen moeder Esmee aan. Vader Abu Abu speelt, zoals gebruikelijk bij vissende katten, geen rol in de opvoeding.

Zwemmen en vissen leren van moeder

De vissende kat is volledig aangepast aan een leven in en rond het water. De soort heeft een lang lichaam, korte poten met zwemvliezen tussen de tenen en licht uitstekende klauwen, waarmee vissen gemakkelijk uit het water kunnen worden gehaald. Op het menu staan onder meer vissen en kikkers.

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De kittens kunnen dat nog niet. Zij leren zwemmen en vissen van hun moeder. Pas als ze ongeveer tien maanden oud zijn, zijn ze klaar om zelfstandig op jacht te gaan.

Soort staat onder druk

De vissende kat leeft van nature in onder meer Pakistan, India, Sri Lanka en Zuidoost-Azië. Door het verdwijnen en versnipperen van leefgebieden en door vervuild water staat de soort in het wild aangemerkt als kwetsbaar.

Door Redactie Hart van Nederland

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