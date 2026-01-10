Volg Hart van Nederland
Zwaar uitgeput paard uit diepe besneeuwde sloot bevrijd

Dieren

Vandaag, 11:47

Een paard is zaterdagochtend in Roderwolde vast komen te zitten in een volledig besneeuwde sloot en kon er niet op eigen kracht uitkomen, waarna de brandweer werd ingeschakeld voor een reddingsactie.

Hulpdiensten begonnen direct met het bevrijden van het dier. Brandweerlieden schepten sneeuw weg om bij het paard te komen, maar de redding verliep moeizaam door de winterse omstandigheden. Een hulpverleningskraan kon de plek aanvankelijk niet bereiken vanwege een grote sneeuwduin. Bovendien raakten meerdere brandweermannen vast in de diepe sneeuw, waarna collega’s hen weer uit het sneeuwdek hielpen.

Sneeuwduin verwijderen

Om het dier alsnog te bereiken, werd met man en macht de sneeuwduin verwijderd. Daarbij werd onder andere een shovel ingezet, zodat de kraan uiteindelijk bij het paard kon komen. Het dier was zichtbaar uitgeput en sterk afgekoeld.

Uiteindelijk tilde de brandweer het paard met behulp van de kraan uit de sloot. Na de redding bleek het dier flink vermoeid en koud, maar het herstelde snel. Inmiddels kon het paard op eigen kracht naar de warme stal lopen, waar het verder kon bijkomen.

Door Redactie Hart van Nederland

