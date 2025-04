Paard overleden nadat het op hol is geslagen door blaffende hond in Loenen

Een paard is dinsdagmiddag in Loenen op hol geslagen en zwaargewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Het dier was aangespannen voor een koets en sloeg op de vlucht. Daardoor raakte het zwaargewond en kon het niet meer gered worden door een dierenarts.

Het ongeval gebeurde bij de voetbalvelden aan het Lonapark in de Gelderse plaats. Het paard zou mogelijk zijn geschrokken van een blaffende hond en sloeg vervolgens op hol, met de koets nog achter zich. Op de koets zat de koetsier, die ook de eigenaar van het paard is.

Na een tocht van ongeveer twee kilometer kwam het dier tot stilstand in een tuin. Daar probeerde het over een betonnen muurtje te springen, maar botste ertegenaan. Het paard zat onder het bloed en was zwaargewond. De dierenarts heeft het dier uiteindelijk moeten laten inslapen.