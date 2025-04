NVWA pakt bedrijven aan om misleidende uitspraken over paardenmelk

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft meerdere bedrijven op de vingers getikt vanwege verboden uitspraken over de werking van paarden- en ezelinnenmelk. Sommige van deze bedrijven beweerden op hun website zelfs dat supplementen met deze melk corona zouden kunnen genezen.

Ook werden er claims gedaan dat de producten zouden helpen tegen psoriasis, eczeem en allergieën. Zulke medische uitspraken zijn verboden als ze niet wetenschappelijk bewezen zijn. Alleen wanneer er hard bewijs is en de Europese Unie toestemming geeft, mag een bedrijf een gezondheidsclaim doen over een voedingsmiddel.

Eerder waarschuwde de NVWA ook al voor een gevaarlijk afslankmiddel. Dat zie je in de video bovenaan.

Waarschuwingen en boetes

De NVWA onderzocht 29 websites die producten met paarden- of ezelinnenmelk verkopen. Op maar liefst 24 van die sites werden verboden gezondheidsclaims gevonden. De betrokken bedrijven kregen een waarschuwing of een boete en moesten hun teksten aanpassen. Als ze zich in de toekomst niet aan de regels houden, kunnen de boetes fors oplopen.

