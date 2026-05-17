ZIEN: Brandweer haalt drie reeën uit het water in Havelte

Vandaag, 09:39

In het Drentse Havelte is de brandweer zondagochtend uitgerukt voor een melding van een dier te water. Het beestje zou zijn gespot in de Drentse Hoofdvaart langs de N371. Ter plaatse bleek het niet om één, maar om drie reeën te gaan die in het water waren beland.

Een voorbijganger zag de dieren in het water zwemmen. Door de verhoogde oevers langs de vaart konden de reeën niet zelfstandig uit het water komen. De voorbijganger alarmeerde direct de hulpdiensten, waarna de brandweer ter plaatse kwam.

Reddingsactie

De brandweer wist de reeën veilig uit het water te halen. Na de reddingsactie zijn de dieren weer vrijgelaten in een nabijgelegen natuurgebied. Voor zover bekend zijn de reeën verder ongedeerd gebleven.

