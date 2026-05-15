Meisje zit klem in basketbalkorf in Noordwijk, brandweer moet ingrijpen

Ongeluk

Vandaag, 07:50

Op een speelveldje aan de Vioollaan in Noordwijk is donderdagavond een meisje vast komen te zitten in een basketbalkorf. Ze kon er niet meer zelfstandig uitkomen, dus moest de brandweer ingeschakeld worden.

Op het moment dat het meisje vastzat in de basketbalkorf, had ze haar broek naar beneden. De brandweer ging via een ladder omhoog om het meisje te helpen. Met een grote schaar, vermoedelijk een betonschaar, werd uiteindelijk een ketting van de basketbalkorf doorgeknipt, zag een correspondent ter plaatse. Daarna kon ze worden bevrijd.

De reddingsactie trok de aandacht van mensen in de buurt. Ondanks de benarde situatie bleef het meisje ongedeerd. Hoe het meisje precies in de basketbalkorf terechtkwam, is niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

