Tientallen wadlopers in problemen bij Ameland, hulpdiensten rukken uit

Een groep van 32 wadlopers is zondagochtend in de problemen gekomen op het wad bij Ameland. Hulpdiensten rukten massaal uit om het gezelschap te helpen. Daarbij werden reddingsboten en een helikopter ingezet.

Volgens de veiligheidsregio kwam er een melding binnen dat de groep hulp nodig had op het wad. Wat er precies misging tijdens de tocht, is nog niet duidelijk.

De hulpactie is op touw gezet door het Kustwachtcentrum, met behalve meerdere reddingsboten en een helikopter ook particuliere boten. De mensen worden naar Ameland gebracht.

Later meer.