Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tientallen wadlopers in problemen bij Ameland, hulpdiensten rukken uit

Tientallen wadlopers in problemen bij Ameland, hulpdiensten rukken uit

Ongeluk

Vandaag, 08:15

Link gekopieerd

Een groep van 32 wadlopers is zondagochtend in de problemen gekomen op het wad bij Ameland. Hulpdiensten rukten massaal uit om het gezelschap te helpen. Daarbij werden reddingsboten en een helikopter ingezet.

Volgens de veiligheidsregio kwam er een melding binnen dat de groep hulp nodig had op het wad. Wat er precies misging tijdens de tocht, is nog niet duidelijk.

De hulpactie is op touw gezet door het Kustwachtcentrum, met behalve meerdere reddingsboten en een helikopter ook particuliere boten. De mensen worden naar Ameland gebracht.

Later meer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.