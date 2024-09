Door bijzondere ingreep springt hondje Indy na ziekte weer bij baasjes op de bank

De grootste nachtmerrie van een baasje van een huisdier is dat er iets met je beestje gebeurt. Het overkwam Peter en Corien uit Maastricht. Toen zij bij hun 10-jarige shih tzu Indy een bult ontdekten, gingen de alarmbellen rinkelen. Uiteindelijk vonden zij in België de oplossing: een 3D-print van Indy's schedel heeft uiteindelijk het leven van het hondje gered.

De bult van Indy bleek een zeldzame vorm van botkanker te zijn. De tumor, ruim 6 centimeter groot, zat vastgegroeid aan haar schedel en drukte haar kaak vast en oogkas naar beneden. De dierenartsen van AniCura Maastricht wisten dat het goed mis was en stuurden Indy snel door naar de AniCura kliniek Causus in België.

Drie Nederlandse en Belgische dierenartsen bedachten het plan met de 3D-printer en voerden het vervolgens uit.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

3D-printing begint een steeds grotere rol te spelen bij het genezen van dieren, maar de technologie is op deze manier nog maar één keer eerder gebruikt: in Ierland. De specialisten hebben middels een CT-scan een 3D-print van Indy’s schedel gemaakt. Door deze print konden zij zichzelf beter voorbereiden op de operatie en kregen zij een beter beeld van de tumor.

Naast de verbeterde voorbereiding konden de specialisten een titanium plaat perfect op maat maken. Deze plaat fungeert sinds de operatie als schedel. Na de operatie voelde Indy veel minder belasting, haar kaak kon rusten en haar oogkas werd door de tumor niet meer naar beneden gedrukt.

Revalidatie

Indy is vrijwel volledig hersteld na de operatie. Volgens de dierenarts en Peter was Indy na een paar dagen alweer rond aan het springen. Over een paar maanden wordt er een grote controle op uitzaaiingen gedaan. Het kan zijn dat Indy licht letsel aan haar oog overhoudt, maar dit is op te lossen met dagelijkse oogdruppels.

Je hebt alles voor je hond over. Peter

Haar baasjes zijn erg opgelucht dat zij nog langer kunnen genieten van de vrolijke viervoeter. Tijdens het plannen van de operatie is er geen seconde twijfel geweest: "Je hebt alles voor je hond over. Natuurlijk zijn er altijd risico’s, maar het vertrouwen in de artsen is er altijd geweest", aldus Peter.

Sneller dan ooit tevoren

"We zijn vooral dankbaar dat de artsen niet zomaar opgegeven hebben. Zij waren, net als wij, bereid om alles te proberen om Indy nog in leven te kunnen houden." Peter geeft verder aan dat Indy er beter aan toe lijkt te zijn dan voor de operatie. Ze rent de twee steile trappen van hun vaste looproute sneller omhoog dan ooit tevoren.