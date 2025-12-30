Dierenpensions ramvol tijdens jaarwisseling: 'Al boekingen voor volgend jaar'

Het is momenteel topdrukte bij dierenpensions in het hele land, want de jaarwisseling is niet voor iedereen één groot feest. Dit jaar wordt er naar verwachting extra veel vuurwerk afgestoken. Bange honden, katten of konijnen worden massaal ondergebracht, in de hoop te ontkomen aan de harde knallen.

De hondenplekken van Dierenvakantieboerderij de Lofert in Berlicum zijn volledig volgeboekt. Het pension ligt op een gunstige locatie, midden in het Brabantse buitengebied. "De meeste honden komen uit een gebied waar al geknald wordt. Die spanning verdwijnt hier gelukkig snel", vertelt eigenaar Harvy Schouten aan Hart van Nederland. "Het is hier hele jaar rustig en dat is voor dieren tijdens oud en nieuw extra fijn."

Ruim zestig honden verblijven bij het pension vanwege de vuurwerkangst. Daarnaast is ook plek voor katten en konijnen. Voor de baasjes is het uitkomst. "Mijn hond schiet door de knallen alle kanten op", laat een hondeneigenaar weten. "Met het vuurwerk is het gewoon niet te doen, als baasje is het ook niet leuk om te zien. "Hier is het helemaal perfect. De dieren worden hier behandeld als prinsen en prinsessen."

Vuurwerkverbod

Deze jaarwisseling wordt er waarschijnlijk massaal geknald, voordat volgend jaar het vuurwerkverbod ingaat. "We dachten eigenlijk dat het ook voor ons het laatste jaar echt druk zou worden. Maar als ik zie hoeveel boekingen we al voor de volgende jaarwisseling hebben binnengekregen; onze business blijft nog wel even bestaan."

Volgens Harvy hebben de huisdiereigenaren nog geen vertrouwen in het vuurwerkverbod. "Of een hond nou tien knallen of één knal hoort, de angst blijft. Ik ben heel bang dat de huisdieren hier de komende jaren nog niet vanaf zijn. Wij hebben liever dat huisdieren hier voor vakanties verblijven, in plaats uit nood voor de vuurwerkangst. Het is echt een vlucht."