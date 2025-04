Chinese kraanvogel van Jan al twee weken kwijt in omgeving Twente

Het is deze vrijdag precies twee weken geleden dat de Chinese kraanvogel van Jan van der Spoel uit haar volière in Assen ontsnapte en verdween. Sindsdien zou het zeldzame dier door oplettende spotters zijn gesignaleerd in Oldenzaal, Geesteren en inmiddels zelfs in het Duitse Nordhorn. Jan denkt dat ze zichzelf wel redt in de natuur, maar heeft haar natuurlijk het liefst weer veilig thuis. "Het is een mooie vogelsoort."

In Nederland zijn er veel dierenliefhebbers die met liefde een dier in nood helpen. Eerder deze week werden er al tientallen achterlaten katten gered van een camping in Limburg, zoals te zien is in bovenstaande video.

Het was een kwestie van overmacht dat het dier heeft kunnen ontsnappen, vertelt Van der Spoel. "Die dag was er een storm. Het net boven het hok is vrij hoog en wapperde heen en weer, tot hij scheurde en loskwam." De kraanvogel, een vrouwtje, pakte haar kans en is daarop gelijk gevlogen. "Ze bleef eerst nog een paar dagen in de buurt, ze is nog gezien bij de plaatselijke golfbaan", zegt Van der Spoel.

Maar in haar thuisdorp Zeijerveld zou ze niet lang meer blijven. "Daarom heb ik iemand ingeschakeld om een bericht op Facebook te zetten", zegt Van der Spoel. "Ik heb daarna tot eerste paasdag niets meer gehoord."

Vogelvrij

Het is voor Van der Spoel een hobby om de bijzondere vogelsoort te houden. "Ik had er zes, nu heb ik er vijf. Van de Chinese kraanvogel zijn er nu nog drie, de andere twee zijn kroonkraanvogels." De vogels worden door Van der Spoel in koppels gehouden, wat betekent dat er nu een mannetje alleen is. "Hij is erg van slag, tot vannacht gilde hij de hele dag door", vertelt de hobbyhouder. "Verder is het niet gevaarlijk voor hem om alleen te zijn ofzo, als ze niet terugkomt zal hij misschien moeten klikken met een ander vrouwtje."

De verdwenen kraanvogel is zo'n 1,5 meter groot en gechipt, die gegevens kunnen dus worden uitgelezen als ze weer terecht is om te verifiëren of het inderdaad om de ontsnapte vogel gaat. Maar zo'n vogel als deze is moeilijk te missen, zegt Van der Spoel: "Zoveel zijn er niet van in Nederland." De uitdaging zit hem vooral in het vangen van het dier.

Sinds afgelopen weekend is de vogel weer gesignaleerd in en rondom het Twentse grensgebied. Van der Spoel is in contact met verschillende organisaties en bereidwillige vogelhouders uit de omgeving, die wel een poging willen wagen het dier te vangen. "Maar dan moet ze wel blijven zitten waar ze zit, anders blijven mensen er maar achteraan hollen."

Wilde instincten

Toch denkt Van der Spoel dat het dier zelfredzaam genoeg is om te gedijen in de Nederlandse of Duitse natuur. "Want in de natuur is er natuurlijk niet bepaald sprake van een voedingstekort." Vooral niet voor een alleseter zoals de Chinese kraanvogel, die graag snoept van kleine amfibieën, insecten, wormen, maar ook bladeren, waterplanten en groenten. "Dan is het misschien wel een invasieve soort, een exoot", zegt Van der Spoel. "Maar de Europese kraanvogel is vast ook eens bij iemand ontsnapt, waarna hij zich hier in Nederland heeft gevestigd."

Hij vreest er vooral voor dat de vogel mogelijk verongelukt, iets wat niet ongehoord is in Nederland. Grote vogels komen regelmatig in botsing met bijvoorbeeld voertuigen of windmolens. "Dat zou echt zonde zijn, het is een hele mooie vogelsoort. Ze is zeven jaar oud, maar ze kunnen wel twintig worden", zegt Van der Spoel.

Zijn hoop is gevestigd op een Twentse vogelliefhebber die ervaring heeft met het vangen van ganzen, en wel een idee had hoe hij de vogel zou kunnen vangen. "Ik heb met hem afgesproken dat hij het in de gaten houdt, als ze weer opduikt in Twente is hij namelijk dichterbij."