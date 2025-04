Wietfabriek in de polder zorgt voor hoofdpijn, zieke paarden en dichtgegooide ramen

Een constante wietlucht in de tuin is iets wat je misschien verwacht in het centrum in Amsterdam, maar niet in de polder van Hellevoetsluis. Sinds de start van de teelt in november 2023 zijn er bijna duizend klachten binnengekomen bij milieudienst DCMR. Omwonenden klagen over hoofdpijn, misselijkheid en het niet kunnen luchten van hun huizen. ​

De kwekerij, die deelneemt aan het landelijke wietexperiment, kweekt cannabis in glazen kassen met automatisch openende ramen. Dit zorgt ervoor dat de geur zich gemakkelijk verspreidt naar de omgeving. Bewoners melden dat hun wasgoed naar wiet ruikt en dat ze 's nachts wakker worden van de penetrante lucht. Even een raam openzetten en je hele woning ruikt naar wiet.

Meer overlast

In juli 2024 communiceerde Maximilian Schreder, woordvoerder van CanAdelaar B.V., de eigenaar van de kassen, dat zij bezig waren met een oplossing in de vorm van geurfilters. Daar is echter niks van terecht gekomen. Waar de hoop en verwachting bestond dat de situatie erop vooruit ging gebeurde het tegenovergestelde.

"Er stonden drie kassen van CanAdelaar op het moment dat milieudienst DCMR oordeelde dat de situatie niet aanvaardbaar was", vertelt Cora van Mook aan Hart van Nederland. "Maar omdat er geen tussenkomst van de rechter is geweest sindsdien heeft het bedrijf kunnen uitbreiden. Op dit moment staan er vijf kassen en is de overlast toegenomen."

Een klein jaar geleden was Hart van Nederland ook in Hellevoetsluis. Volgens Cora is de situatie sindsdien alleen maar verslechterd.

2:12 Omwonenden ‘wietfabriek’ zijn geur zat: 'hoofdpijn, misselijk en stinkende was'

Gezondheidsklachten

Er speelt echter meer dan stankoverlast. Ondertussen spreken Cora en de andere buurtbewoners over gezondheidsklachten. Voor zowel mens als dier. "Soms staan de paarden hier ook in de stank van de wietkwekerij en die lucht krijg je niet zo makkelijk uit de stal zegt Cora van Mook tegen Hart van Nederland. "De paarden worden er ook echt sloom van", vertelt ze verder.

De gemeente Voorne aan Zee laat in een schriftelijke reactie weten de zorgen van de omwonenden 'heel goed te begrijpen'. "We vinden het belangrijk dat de overlast zo snel mogelijk stopt. De zorg van onze inwoners staat voorop en daar zetten we ons voor in. Wij voelen ons niet verantwoordelijk voor de productie van wiet ten behoeve van het experiment, iets wat we ook meerdere keren aan Den Haag hebben laten weten. Voor de overlast loopt een juridische procedure. Vanwege wet- en regelgeving en de duur van juridische procedures gaat dat langzamer dan gewenst."