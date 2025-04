Zware regenval in het oosten van het land, halve maandsom in één dag

Het is donderdag flink nat in grote delen van het land. Vooral in het oosten valt langdurig regen: plaatselijk tot wel 20 tot 30 millimeter. Dat is meer dan een halve maandhoeveelheid in één dag.

In het westen is het droger en kan de zon later donderdag nog even doorbreken. De temperatuur komt uit op zo'n 12 tot 14 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. In de avond trekt de regen langzaam weg via het zuidoosten. In de nacht blijft het bewolkt, maar droog, en zakt het kwik naar een graad of 7.

Vrijdag begint grijs, maar in de middag breekt in steeds meer regio’s de zon door. In het oosten blijft de bewolking het langst hangen. De temperaturen lopen uiteen van 12 graden op de Wadden tot 17 graden in het zuiden van het land.

Droge Koningsdag

Wie Koningsnacht viert, moet zich warm aankleden: het wordt helder en koud, met minima rond de 3 graden. In het noordoosten kan het zelfs tegen het vriespunt aanlopen, met op veel plekken vorst aan de grond.

Op Koningsdag zelf blijft het droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De temperatuur stijgt naar 15 graden op de Wadden en 18 tot lokaal zelfs 20 graden in het binnenland. Alleen aan zee is het koeler door de wind van zee.

Zomergevoel na het weekend

Zondag wordt het nog iets warmer met veel zon en een paar stapelwolken. Daarna zet het lenteweer echt door: in de tweede week van de meivakantie loopt de temperatuur op naar zo’n 25 graden.