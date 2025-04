Weerbeeld slaat om: van regen naar zon en 25 graden

Het is woensdag een regenachtige dag. Overal in het land komen buien voor en in het oosten is zelfs kans op onweer. Maar vanaf het weekend slaat het weerbeeld om: met Koningsdag wordt het zo'n 18 tot 20 graden en in de meivakantie volgende week kan de temperatuur oplopen tot wel 25 graden.

Woensdagochtend komt in het noorden en westen plaatselijk dichte mist voor. Na het verdwijnen van die mist schijnt in het noorden de zon nog even. Verder naar het zuiden is het bewolkt met slechts af en toe een beetje zon. Vooral in de middag ontstaan in het hele land buien. In het oosten kan het gaan onweren. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden en de wind is op de meeste plaatsen zwak. In de avond en nacht blijft het bewolkt en regenachtig. Het koelt af tot 10 graden.

Donderdag is er veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Vooral in het oosten kan veel vallen, mogelijk 20 tot 30 milimeter. In het uiterste westen en noorden, vooral het Waddengebied, is het droger en kan de zon doorbreken, maar op de meeste plaatsen gebeurt dit niet. Aan zee waait een stevige noordoostenwind en het wordt 12 graden in het zuidoosten tot 14 graden verder naar het noordwesten.

Weekend

Vrijdag start grijs, maar daarna wordt het steeds zonniger. In de avond is er geen wolkje meer aan de lucht. Bij een meest matige noordoostenwind wordt het 12 graden op de Wadden en 14 tot 18 graden in het binnenland. Koningsnacht verloopt helder en fris met in het binnenland minima tussen 2 en 5 graden en zelfs vorst aan de grond. Aan zee en in de grote steden is het iets minder koud.

Zaterdag, op Koningsdag, is het droog met flink wat zon. In de middag ontstaan landinwaarts stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en de oostenwind is slechts zwak tot matig van kracht. In de kustgebieden koelt het af door een zeewindje.

Zondag is er veel zon met slechts wat stapelwolken. Er staat weinig wind, maar in de kustgebieden koelt het af door zeewind. Het wordt een graad of 20 en daarmee is het aangenaam warm.

Meivakantie

Na het weekend gaan de temperaturen verder omhoog bij veel zon. Maandag wordt het al 23 graden en de dagen daarna wordt het zo’n 20 tot 25 graden. Fraai weer dus in de meivakantie.