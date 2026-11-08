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Brandweer redt damhert uit poort, reiger ontsnapt aan hulpverleners

Dieren

Vandaag, 17:03

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De brandweer in Brabant heeft zondag de handen vol gehad aan dieren in nood. In Tilburg zat een damhert muurvast in een poort. In Oisterwijk vloog een reiger rond met een rooster om zijn snavel.

Het damhert werd ontdekt door wandelaars, die de brandweer inschakelden. Om het dier rustig te houden, kreeg het een deken over zijn hoofd. Met een hydraulische schaar werden vervolgens twee spijlen uit elkaar geduwd. Het hert kwam vrij en rende meteen weg.

Vogel gevlogen

In Oisterwijk probeerde de brandweer een reiger te helpen die met een rooster om zijn snavel op een dak zat. De reiger zat er al hele ochtend volgens buurtbewoners, die de dierenambulance alarmeerde. Maar toen de brandweer met een hoogwerker omhoog wilde, vloog de vogel weg. Daarna is hij niet meer gezien. Vermoedelijk betreft het een hekwerk dat in vijvers ligt om te voorkomen dat de vis eruit wordt uitgehaald.

Door Redactie Hart van Nederland

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