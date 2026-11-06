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Topdrukte bij egelopvang in Huizen: oude kranten gezocht

Dieren

Vandaag, 16:26

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Heb jij nog een oude kranten liggen? Bij stichting Egelopvang Midden Nederland in Huizen kunnen ze die goed gebruiken. De kranten worden daar gebruikt voor in de hokken. De afgelopen maanden zijn er maar liefst 185 egels binnengebracht. Het zijn vooral jonge, verzwakte dieren die moeten aansterken voor hun winterslaap.

Met ruim honderd hokken en drie kranten per hok gaat de voorraad hard, vertelt manager Pauline. De verzorgers leggen elke dag nieuw krantenpapier in de hokken. Het neemt urine en ontlasting op, en van de snippers kunnen egels een nestje maken. Handdoeken zijn volgens Pauline minder geschikt: daar kunnen de egels met hun nageltjes in blijven hangen.

Dozen vol kranten

Een stel komt een paar dozen brengen nadat hun dochter uit Amsterdam hen op de oproep wees. Terwijl Pauline de dozen aanneemt, waarschuwt de man haar: “Deze kan je niet tillen, die is veel te zwaar.” Zijn vrouw wil de kranten voortaan naar de opvang brengen. “Ik heb niet zo veel met egels, maar beesten moeten geholpen worden als ze het moeilijk hebben.”

Hoe zwaar de dozen ook zijn, volgens Pauline gaan ze diezelfde dag al op. Het stel blijft daarom kranten verzamelen. “Ja meer kranten kan ik niet lezen hè”, zegt de man met een knipoog. “Maar ik blijf ze sparen!” Wie thuis nog oude kranten heeft liggen, kan ze dus naar de opvang in Huizen brengen!

Door Redactie Hart van Nederland

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