Jonge egels in problemen door fruitnetten: 'Raken ernstig gewond'

Stichting Snorhaar, een wildopvang in Utrecht, roept mensen op om overbodige fruitnetten weg te halen. Deze week kreeg de stichting tien egels binnen die vast waren komen te zitten in de netten. De dieren raakten verstrikt en konden zichzelf niet meer bevrijden, met ernstige verwondingen tot gevolg.

De stichting adviseert om fruitnetten in deze periode zoveel mogelijk weg te halen. Wie ze toch gebruikt, kan beter geen losse netten gebruiken die tot op de grond hangen. "De kleintjes gaan allemaal op stap en zijn heel enthousiast. Ze komen dan vast te zitten in de netten en kunnen er zelf niet meer uitkomen. Heel zielig", zegt Stef Arens van Stichting Snorhaar tegen Hart van Nederland.

Wat zijn fruitnetten? Veel Nederlanders installeren fruitnetten in hun tuin om fruitbomen te beschermen tegen vogels, insecten en andere ongenodigde dieren. Door de netten kunnen de dieren niet bij het fruit komen. Wat veel mensen echter niet weten, is dat egels door deze netten ernstig in de problemen kunnen komen.

Jonge egels rond deze tijd actiever

Overal in Nederland zijn rond deze tijd van het jaar de jonge egels actiever. Ze zijn vooral op zoek naar eten en komen in hun zoektocht vast te zitten in de netten, vertelt Stef. Daarbij komt ook nog kijken dat egels een vrij slecht ruimtelijk besef hebben. Ze zijn dus wat onhandig en werken zichzelf gemakkelijk in de nesten.

De medewerkers van de Stichting Snorhaar luiden nu dus de noodklok. Dat mag ook wel, want ze krijgen te maken met zo veel egels dat zelfs hun kantine tijdelijk is omgebouwd tot opvangplek om alle egels te kunnen huisvesten.