Supermarkt vindt kleine verstekeling tussen de bananen

Medewerkers van een supermarkt in Burgh-Haamstede deden tijdens het uitpakken van de bananen een bijzondere vondst: tussen de trossen zat een kleine gekko. Het diertje bewoog door de kou nauwelijks, schrijft de dierenambulance op Facebook.

De medewerkers vingen de verstekeling op in een bakje en belden Dierenambulance Schouwen-Duiveland. In de opvang warmde de onderkoelde hagedis weer op. Nadat de gekko weer op temperatuur was gekomen, werd hij weer levendiger. Volgens de dierenambulance is de gekko het kleinste dier dat ze ooit hebben opgehaald.

Gekko gevonden tussen bananen (Beeld: Dierenambulance Schouwen-Duiveland)

Nog een ritje naar Vlissingen

Na zijn reis tussen de bananen moest de gekko nog één keer op pad: Reptielenzoo Iguana in Vlissingen heeft het dier opgevangen. Daar gaat het inmiddels goed met hem, vertelt Marin Vieret van Iguana aan Omroep Zeeland: “Hij doet het als een gekko.”