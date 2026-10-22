Politie vindt twee pythons in middenconsole van auto

Een wel heel bijzondere vondst voor de politie. Agenten ontdekten woensdag twee pythons op een bizarre plek in een auto: de slangen zaten in de middenconsole. En dat waren niet de enige dieren in het voertuig.

Op de achterbank stond namelijk ook nog een doos met levende muizen en een vis. Dat meldt Politie Team Transport Amsterdam op Facebook.

Dieren naar opvang

De politie bracht de auto met alle dieren naar het politiebureau in Hoofddorp. De dieren zijn vervolgens overgebracht naar een dierenopvangcentrum.

Waarom de dieren in de auto zaten en van wie ze zijn, is niet duidelijk.