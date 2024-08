Blauwtongvirus grijpt om zich heen: 1149 nieuwe besmettingshaarden in één week

Het aantal locaties in Nederland waar het blauwtongvirus is vastgesteld, is opnieuw fors gestegen. In de afgelopen week zijn er 1149 nieuwe besmettingslocaties bijgekomen, waardoor het totaal nu op 6384 plekken staat. Dit meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het virus, dat aanvankelijk vooral in de Achterhoek, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg opdook, is inmiddels in het hele land verspreid.

De NVWA heeft besloten om de update over het aantal besmettingen voortaan alleen nog op donderdagen te geven, in plaats van twee keer per week. Deze week is de stijging van het aantal nieuwe gevallen lager dan voorgaande weken. Zo kwamen er vorige week nog ruim 1400 nieuwe locaties bij en de week daarvoor zelfs meer dan 1500.

Besmettelijk onder (hoef)dieren

Het blauwtongvirus vormt enkel een gevaar voor dieren en wordt verspreid door knutten, kleine muggen die het virus overbrengen. Vooral schapen lopen risico, met mogelijk dodelijke gevolgen, hoewel vaccinatie de kans op sterfte kan verkleinen. Het virus veroorzaakt symptomen als hoge koorts, zwellingen en de kenmerkende blauwe tong.

Sinds de eerste meldingen half juli, toen het virus op bijna honderd plekken was vastgesteld, is het aantal besmettingslocaties in korte tijd explosief toegenomen.