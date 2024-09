Bestuurder probeert overstekende wolf aan te rijden: 'Aan de schandpaal ermee!'

Een video van een automobilist die vanaf de weg filmt hoe een wolf met hun auto mee meerent, zorgt voor veel verontwaardiging op sociale media. In de video is te zien hoe het dier een tijdje naast de auto over een bospad rent, tot het probeert over te steken en dat het beest bijna fataal wordt.

De bestuurder geeft een flinke dot gas zodra de wolf de weg oploopt, die meteen angstig wegrent en net op tijd de bosrand weer in weet te rennen. De video is geplaatst in de Facebookgroep 'Geen wolf' en op X gedeeld door de Faunabescherming:

Vorige week overleed hond Bruno na een aanval van vermoedelijk een wolf:

2:04 Hondje Bruno slachtoffer van vermoedelijke wolvenaanval

Aangifte gedaan

Voorzitter van De Faunabescherming, Niko Koffeman, noemt de actie "belachelijk". Hij benadrukt dat opzettelijke aanrijdingen van een wolf kunnen leiden tot lange celstraffen. Volgens Koffeman heeft Staatsbosbeheer aangifte gedaan.

Veel mensen die reageren onder de video vinden het apart dat de wolf zomaar oversteekt en helemaal niet bang lijkt te zijn, maar volgens Koffeman is het logisch dat het dier z'n gang gaat. "De wolf bevindt zich in een natuurgebied, ver weg van huizen. Hij is in zijn eigen leefgebied en voelt zich daar dus op zijn gemak."

Op X zorgt de video voor veel discussie. Hoewel sommigen de actie van de bestuurder wel begrijpen en zich afvragen of het niet beter is om de wolf op deze manier af te schrikken, vinden veel mensen het niet kunnen. "Wat een klootzak, aan de schandpaal ermee!", schrijft iemand.