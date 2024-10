Babypanda Ouwehands Dierenpark heeft eindelijk een naam

Het pandajong dat in juli in Ouwehands Dierenpark in Rhenen werd geboren, heeft volgens de Chinese traditie na honderd dagen zijn naam gekregen. Hoewel het geslacht van het jong nog niet is onthuld, is na een onlinewedstrijd gekozen om het dier de naam Lang Yue te geven.

Lang is geïnspireerd op de Chinese uitspraak van Rembrandt en staat voor "hoop, licht en wijsheid". Yue betekent maan en verwijst in China vaak naar het verlangen naar familie. De oudere zus van het jong heet Fan Xing, waarbij Fan een eerbetoon is aan Vincent van Gogh.

Het geslacht van Lang Yue wordt binnenkort vastgesteld, zodra moeder Wu Wen en het jong uit het kraamhol komen. Bezoekers van de dierentuin zullen Lang Yue echter pas vanaf volgend jaar kunnen zien.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP