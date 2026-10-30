Afscheid van panda Lang Yue: dierentuin zwaait publiekslieveling uit

Reuzenpanda Lang Yue vertrekt vrijdag van Ouwehands Dierenpark naar China. Bijna tien jaar geleden was er nog pandagekte toen haar ouders naar Nederland kwamen. Nu vertrekt de in Rhenen geboren dochter van pandaberen Wu Wen en Xing Ya naar China, waar ze onderdeel wordt van het internationale programma voor het behoud van de soort.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

En dat afscheid wordt groots gevierd. Vlak voor het verblijf vindt een ceremonie plaats met Chinese draken, zoals die ook vaak bij de viering van Chinees Nieuwjaar te zien zijn. Lang Yue zit dan allang in de transportkist en is niet meer voor het publiek te zien. Toch komen er veel mensen op af, met name kinderen.

Alleen zijn

"Ik heb vrij gekregen van school om hier naar toe te gaan. Ik ben mega fan van de panda", zegt een jongen tegen Hart van Nederland. "Ik wilde het niet missen." Dat het afscheid vooral bij kinderen wat losmaakt, ziet ook burgemeester Geran Kaai. "Het is ook wel een beetje droevig. Het pandaatje heeft hier toch wel twee jaar gewoond."

Haar vertrek wordt gezien als een belangrijke mijlpaal binnen de samenwerking tussen Nederland en China. Ouwehands hoopt dat Lang Yue in de toekomst zelf een nieuwe generatie reuzenpanda's op de wereld zet. "Het is een bijzonder afscheid op deze manier, maar alles is perfect gelopen", zegt verzorger Brenda van Ekeren van de dierentuin.

"We blijven de ouders natuurlijk hier verzorgen, de komende tijd vooral moeder. Die moet natuurlijk weer even wennen dat ze alleen zal zijn."