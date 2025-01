ZIEN: Pandajong Lang Yue laat zich voor het eerst zien in Ouwehands Dierenpark

Het was een bijzondere middag in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Pandajong Lang Yue liet voor het eerst haar gezicht zien in het binnenverblijf. Na een uur wachten kwam ze voorzichtig tevoorschijn en ging meteen op verkenning. Ze beklom de rotsen, liep de brug af en inspecteerde nieuwsgierig haar nieuwe omgeving.

Om het moment extra speciaal te maken, hadden de verzorgers een bamboecreatie neergezet waarin de naam van het jong stond. Daaruit bleek ook dat Lang Yue een meisje is. Moeder Wu Wen genoot als eerste van de traktatie, terwijl haar dochter nog lag te slapen. Wu Wen probeerde het jong naar buiten te krijgen, maar Lang Yue bleef liever nog even binnen.

Naar China

Voorlopig blijft Lang Yue veilig in het binnenverblijf. Pas als ze goed kan klimmen en klauteren, mag ze naar buiten. Tot die tijd oefenen moeder en dochter samen binnen. Bezoekers van het dierenpark zullen dus nog even geduld moeten hebben voordat ze het jong buiten kunnen zien.

Lang Yue zal na drie of vier jaar verhuizen naar China. Dit maakt deel uit van een internationaal programma om de bedreigde reuzenpanda te beschermen. In het wild wordt hun leefgebied steeds kleiner door menselijke activiteiten zoals wegenaanleg. Hierdoor raken panda’s geïsoleerd, wat het risico op inteelt vergroot.