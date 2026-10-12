Pandajong Lang Yue verlaat Nederland en vertrekt naar China

Bitterzoet nieuws uit Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Pandajong Lang Yue gaat verhuizen naar China. Aan de ene kant is dat goed nieuws, want Lang Yue zet daar de volgende stap in het programma voor het behoud van reuzenpanda's. Aan de andere kant is het ook droevig nieuws, want dat betekent dat het pandajong Nederland definitief gaat verlaten.

Met het vertrek van Lang Yue zet het pandajong de volgende stap binnen het programma voor het behoud van reuzenpanda's. Daar gaat het dier de Chinese natuur in. In principe is dat niet vreemd voor een tweejarige reuzenpanda, aangezien jonge panda's zich rond die leeftijd losmaken van hun moeder. Daarna leven reuzenpanda's in principe solitair. Ook Lang Yue zal zich naar verwachting goed redden. Het dier is fysiek en qua voeding niet meer afhankelijk van haar ouders.

Programma voor behoud van reuzenpanda's

De toekomst van de reuzenpanda stond jarenlang op het spel en daarom zijn er allerlei samenwerkingsverbanden opgezet om het dier te beschermen. Ouwehands Dierenpark werkt in het kader van zo'n samenwerkingsverband met een aantal Chinese partners. De komst van reuzenpanda's naar Nederland, de geboorte van nieuwe panda's en hun uiteindelijke terugkeer naar China maken deel uit van deze samenwerking. Binnen vier jaar moeten in Nederland geboren panda's naar China verhuizen. Dat moment komt voor Lang Yue dus al na twee jaar.

Eind oktober verhuist Lang Yue naar China. De hoop is dat het dier daar ooit zelf jongen krijgt en daarmee bijdraagt aan de volgende generatie reuzenpanda's.

De ouders van Lang Yue blijven wel in Rhenen wonen.

In de video bovenaan dit artikel zie je hoe Lang Yue zich in januari 2025 voor het eerst aan het publiek toonde in Ouwehands Dierenpark.