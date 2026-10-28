Aanlijnplicht om wolven op Heuvelrug blijft mogelijk van kracht

De terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap willen de aanlijnplicht voor honden op een deel van de Utrechtse Heuvelrug voortzetten. De organisaties zijn positief over de ervaringen met de maatregel die gold van half maart tot half september. Dat is de periode waarin wolven welpen krijgen die ze willen beschermen.

De beheerders van de natuurgebieden hebben in een overleg met de provincie Utrecht laten weten dat er het afgelopen seizoen geen incidenten zijn geweest tussen mens, wolf en hond, terwijl dat in de twee jaar daarvoor wel het geval was. "Ook ervaren zij minder discussie en meer acceptatie van de maatregel vergeleken met vorig jaar. In gebieden van het Utrechts Landschap heeft weliswaar nog wel vernieling en bekladding van bebording plaatsgevonden, maar minder dan voorheen", schrijft het Utrechtse college aan Gedeputeerde Staten.

Ook hebben meerdere recreanten de boa's van de terreinbeherende organisaties gemeld het prettig te vinden dat er geen honden loslopen.

In onderstaande video leggen we je uit hoe gevaarlijk de wolf eigenlijk is: