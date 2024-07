Zet de borrelplank maar klaar: van kaas word je écht gelukkiger

Het eten van kaas kan bijdragen aan gelukkig en gezond oud worden. Dat schrijft Scientias op basis van Chinees onderzoek. Ook is nu een direct verband aangetoond tussen mentale gezondheid en ouder worden.

Er is al vaker onderzoek gedaan naar het verband tussen mentaal welzijn en gezond ouder worden, maar het was tot nu toe nooit gelukt omdat er veel factoren meespelen. Denk hierbij aan geld, opleiding en de buurt waarin je opgroeit. Allemaal elementen waardoor mensen zich gelukkiger of ongelukkiger kunnen voelen.

Nu is er dus eindelijk gelukt om het directe verband wél aan te tonen: mensen met een goede psychische gezondheid worden vaker gezond oud. Maar nu natuurlijk de hamvraag: hoe zorg je dat je dat voor elkaar krijgt?

Meer kaas = meer geluk

Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen die minder zitten, meer televisie kijken en meer wandelen gelukkiger zijn. En misschien wel het meest opmerkelijke: ze voelden zich ook beter als ze meer kaas aten.

Als klapper op de vuurpijl blijkt ook dat fruit hetzelfde effect heeft. Reden genoeg dus om een heerlijk kaasplankje in elkaar te flansen.