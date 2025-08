Zwarte zaterdag zorgt voor lange files: op deze wegen sta je vast

Op de Europese wegen is het zaterdag al vroeg druk door de jaarlijkse zwarte zaterdag. Volgens de ANWB staan ook veel Nederlandse vakantiegangers in de file. Vooral in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland lopen de vertragingen snel op.

Op de Franse Route du Soleil moeten automobilisten nu rekenen op 2,5 uur vertraging tussen Lyon en Orange. Wie daarna richting de Spaanse grens rijdt, komt daar nog eens 2,5 uur extra oponthoud tegen. Op de A10 richting Bordeaux is het ook druk door een autobrand, met meer dan een uur vertraging.

De ANWB meldt verder dat de wachttijd voor de Mont Blanctunnel, tussen Frankrijk en Italië, is opgelopen tot zeventig minuten.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Ook druk in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland

In Oostenrijk is het erg druk op de Tauernroute tussen Salzburg en Villach, vooral op het eerste deel. Daar loopt de vertraging op tot twee uur. In Zwitserland is de wachttijd bij de Gotthardtunnel in zuidelijke richting inmiddels anderhalf uur.

In Duitsland is het verkeer volgens de ANWB rustiger dan verwacht. Wegwerkzaamheden zorgen op sommige plekken voor vertragingen van een halfuur. Alleen tussen Hannover en Hamburg staat het verkeer echt vast, met een vertraging van ongeveer een uur.

ANP