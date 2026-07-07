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Storing treinverkeer Rotterdam na ruim een week verholpen

Storing treinverkeer Rotterdam na ruim een week verholpen

Verkeer

Vandaag, 06:09

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De stroomstoring waardoor het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden ruim een week lang stillag, is verholpen. Rond 04.45 uur meldde NS dat de beperkingen voorbij waren. Volgens ProRail is de treindienst rond 05.00 uur weer volledig opgestart.

Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion vorige week maandag werden ongeveer 200 kabels verwoest. Sindsdien reden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Herstelwerkzaamheden liepen meermaals uit.

Slag om de arm

Ook maandagavond hield ProRail nog een slag om de arm, omdat niet zeker was dat een technisch systeem in de Willemsspoortunnel op tijd kon worden hersteld. Gedurende de nacht vonden nog herstelwerkzaamheden en testen plaats. "Die zijn succesvol verlopen", meldt ProRail. "Na dagen en nachten van intensieve herstelwerkzaamheden is het treinverkeer daarmee hervat."

Dinsdag worden nog enkele afrondende werkzaamheden uitgevoerd aan de sporen langs het perron bij Rotterdam Stadion. Volgens ProRail hebben deze geen gevolgen meer voor de dienstregeling.

Door ANP

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