Hervatting treinverkeer Rotterdam opnieuw uitgesteld door 'verschillende tegenvallers'

Door nieuwe tegenvallers bij de herstelwerkzaamheden na een brand bij Rotterdam rijden ook maandag nog geen treinen richting het zuiden. Dat meldt ProRail. De spoorbeheerder verwacht nu dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend om 05.00 uur weer wordt hervat.

De problemen begonnen afgelopen maandag na een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion. Daarbij gingen ongeveer tweehonderd kabels verloren. Sindsdien is de hervatting van het treinverkeer al meerdere keren uitgesteld.

Extra werkzaamheden

Volgens ProRail wordt dag en nacht gewerkt aan het herstel van de beschadigde kabels. Een groot deel van de specialistische laswerkzaamheden is inmiddels afgerond. Daarna zijn specialisten begonnen met het meten en testen van de herstelde kabels en systemen.

Daarbij blijkt soms dat een kabel na het herstel toch niet goed werkt. Dat zorgt voor extra werkzaamheden en opnieuw voor vertraging. "We vinden het ontzettend vervelend dat we de prognose opnieuw moeten bijstellen", laat ProRail weten.

Bussen en omleidingen

Reizigers kunnen gebruikmaken van vervangende bussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid zolang het spoor richting het zuiden buiten gebruik is.