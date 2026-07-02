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Nóg langer geen treinen van Rotterdam naar zuiden: herstel vertraagd

Verkeer

Vandaag, 12:00

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Reizigers van en naar Rotterdam moeten langer rekening houden met grote hinder op het spoor. Door de brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion rijden er tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Volgens ProRail is het niet uitgesloten dat de werkzaamheden zelfs tot maandag duren.

Maandag ontstond kortsluiting in een kabelgoot, waarna brand uitbrak. Daarbij raakte een groot aantal kabels beschadigd. Die moeten worden vervangen om het treinverkeer weer veilig op gang te brengen.

Meer schade dan verwacht

ProRail meldt donderdag dat tijdens de werkzaamheden is gebleken dat meer kabels beschadigd zijn dan eerder werd gedacht. Daardoor duurt het herstel langer. Volgens de spoorbeheerder gaat het om een zeer complexe hersteloperatie.

Door de stroomstoring kampen ook de internationale treinen van Eurostar met problemen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden nu via Utrecht, wat voor een uur vertraging kan zorgen. Treinen vanuit Londen rijden maar tot Brussel.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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