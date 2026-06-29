Tot donderdagavond geen treinverkeer tussen Rotterdam en zuiden na brand

De brand in een kabelgoot naast het spoor in Rotterdam-Zuid heeft grotere gevolgen dan eerder ingeschat. Spoorbeheerder ProRail verwacht nu dat pas donderdagavond weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Dat geldt zowel voor het treinverkeer richting Breda, dat normaal gesproken over de hogesnelheidslijn rijdt, als voor de treinen naar Dordrecht.

Reizigers zijn dinsdag, woensdag en donderdag aangewezen op bussen tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Van daaruit kunnen ze dan de trein weer nemen. Een woordvoerster van de NS laat weten dat dit naar verwachting een halfuur tot een uur vertraging oplevert.

'Supervervelend voor reizigers'

"De systemen moeten ook weer allemaal worden getest als de kabels zijn vervangen", legt een woordvoerder van ProRail uit. Als eindtijd voor het herstelwerk noemen ProRail en NS nu donderdag 18.15 uur. "Dat is een ruwe inschatting", zegt de woordvoerder erbij. Hij noemt de situatie "supervervelend" voor reizigers.

De brand ontstond maandagochtend in de buurt van Rotterdam Stadion, door nog onbekende oorzaak. Het herstel van de kabels blijkt een tijdrovende klus. "Het gaat om veel verschillende soorten kabels, waar verschillende expertises voor nodig zijn", legde ProRail eerder uit. In eerste instantie was de verwachting dat het treinverkeer dinsdagochtend weer normaal zou gaan rijden, maar dat valt dus tegen.