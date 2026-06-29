Stroomstoring legt treinverkeer rond Rotterdam grotendeels stil

Door een stroomstoring rijden maandag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Breda over de hogesnelheidslijn. Ook tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht ligt het treinverkeer stil. De NS verwacht dat de storing tot ongeveer 01.45 uur in de nacht van maandag op dinsdag duurt.

De NS zet vervangend vervoer in, maar waarschuwt dat er slechts zeer beperkt bussen beschikbaar zijn. De bussen rijden tussen Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak, Rotterdam Zuid, Rotterdam Lombardijen, Barendrecht en Zwijndrecht.

Op het moment dat er een storing is op het spoor, komt de Incidentenbestrijding van ProRail in actie. Hart van Nederland liep een dagje mee:

3:16 Hart van Nederland legt uit: wat gebeurt er bij een treinstoring?

Door de beperkte capaciteit moeten reizigers rekening houden met extra reistijd en drukte. De NS adviseert reizigers om vlak voor vertrek de actuele reisinformatie te controleren.

Brand in kabels

De storing is mogelijk veroorzaakt door een brand in bijna driehonderd kabels. Op beelden bovenaan de video is te zien dat de brandweer over een geluidswand naast het spoor heen blust. De veiligheidsregio laat aan Hart van Nederland weten dat de bluswerkzaamheden inmiddels voorbij zijn. "Het platliggen van het treinverkeer komt door reparatiewerkzaamheden", aldus de woordvoerder.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt nog onderzocht.