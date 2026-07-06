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Na kabelbrand hoopt ProRail dinsdag weer treinen te laten rijden

Verkeer

Vandaag, 21:16

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ProRail houdt een slag om de arm bij het hervatten van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land na een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion. Toch verwacht de spoorbeheerder dat dat vanaf dinsdagochtend 05.00 uur weer kan.

Er wordt nu onder meer nog gewerkt aan een technisch systeem in de Willemsspoortunnel. De verwachting van de aannemer is positief, aldus de spoorbeheerder, maar als dit systeem niet op tijd kan worden hersteld, kunnen er geen treinen door de tunnel rijden en blijft de huidige beperking van kracht.

Al hele week geen treinen

Al de hele week rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door de brand in een kabelgoot vorige week maandag werden ongeveer 200 kabels verwoest. Volgens ProRail zijn veel kabels en systemen hersteld, maar nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. "Vannacht vinden nog laatste herstelwerkzaamheden en testen plaats en pas daarna wordt echt duidelijk of het treinverkeer daadwerkelijk kan worden opgestart."

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Door ANP

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