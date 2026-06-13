Treinverkeer rond Woerden weer op gang na brand en grote evacuatie

Het treinverkeer rond Woerden is in de nacht van vrijdag op zaterdag weer opgestart. Een brand in een transformatorhuisje zorgde vrijdagmiddag voor grote problemen op het spoor. Drie treinen kwamen stil te staan en ongeveer 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd.

Door de brand reden urenlang geen treinen in een deel van de Randstad. De evacuatie van reizigers duurde tot in de avond.

Volgens ProRail is het getroffen transformatorhuisje door de brand onbruikbaar geworden. Om het treinverkeer weer op gang te krijgen, wordt de stroomvoorziening nu verzorgd via een ander zogenoemd onderstation.

Daardoor kon het spoorverkeer in de loop van de nacht worden hervat.

Grote impact op treinverkeer

De brand had grote gevolgen voor reizigers. Door het wegvallen van de stroom kwamen drie treinen op het spoor stil te staan. De inzittenden moesten vervolgens worden geëvacueerd.

Inmiddels rijden de treinen rond Woerden weer volgens planning.