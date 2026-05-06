Herdenkingskransen stations vernield en gestolen: NS-baas 'diep geschokt'

NS-directeur Wouter Koolmees is 'diep geschokt' omdat herdenkingskransen op treinstations zijn gestolen en vernield. De kransen werden maandag 4 mei gelegd om de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

"We leggen deze kransen op stations, omdat ze onze herinneringen en gevoelens symboliseren bij vreselijke gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Het is een uiting van respect, die ook met respect behandeld dient te worden", aldus Wouter Koolmees.

Gestolen en vernield

De krans die was gelegd bij het oorlogsmonument in het NS-station van Weert (Limburg) is vernield. Burgemeester Raymond Vlecken van Weert noemt dat op de regionale zender L1 "triest en laf". De kransen die in Roermond (Limburg) en Woerden (Utrecht) waren gelegd, zijn gestolen, meldt de NS.

De kransen op de foto zijn niet de kransen uit het artikel.