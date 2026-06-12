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Brand in Woerden legt treinverkeer in deel Randstad komende uren stil

Brand in Woerden legt treinverkeer in deel Randstad komende uren stil

Waarschuwen

Vandaag, 16:51

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Door een brand in Woerden rijden er geen treinen op de trajecten tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Dat laat de NS weten. Door de storing zijn drie treinen op het spoor stil komen te staan met daarin ongeveer 1300 reizigers. De NS waarschuwt reizigers rekening te houden met een flink langere reistijd.

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Een woordvoerder van de NS laat weten dat één trein inmiddels is ontruimd. De reizigers zijn naar station Woerden gebracht. De reizigers van de twee andere treinen worden per bus geëvacueerd. Inzittenden van een van die treinen worden naar Utrecht gebracht. Waar de reizigers van de andere trein naartoe gaan, is volgens de woordvoerder nog niet bekend.

Door de brand rijdt het treinverkeer vrijdagavond niet meer op trajecten die langs Woerden lopen. Het advies aan reizigers is om om te reizen. De NS probeert ook bussen in te zetten voor mensen die bijvoorbeeld Woerden als bestemming hebben.

De getroffen trajecten die hinder ondervinden van de brand in Woerden. Beeld: NS

De getroffen trajecten die hinder ondervinden van de brand in Woerden. Beeld: NS

Problemen kunnen hele nacht duren

Volgens spoorbeheerder ProRail is door de brand een onderstation van het elektriciteitsnetwerk uitgevallen. De prognose is momenteel dat de problemen in de nacht aanhouden.

De brand brak vrijdagmiddag uit bij een transformatorhuisje aan de Groen van Prinstererlaan in Woerden. Volgens de veiligheidsregio komt daarbij veel zwarte rook vrij. "Bij aankomst van de brandweer kwam zwarte rook uit het gebouw", meldde de veiligheidsregio eerder. De brandweer heeft samen met Stedin en ProRail de situatie veiliggesteld. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Door ANP

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