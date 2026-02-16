Trein met 120 passagiers ontruimd bij Woerden na brand, oorzaak onbekend

In de buurt van Woerden is een trein ontruimd nadat er brand was geconstateerd. Volgens NS staan zo'n 120 gestrande reizigers in een weiland naast het traject tussen Utrecht en Rotterdam. De brandweer is ter plaatse en het vuur in de trein is uit. Niemand raakte gewond.

NS denkt nog na over een oplossing voor de 120 passagiers van de trein. Mogelijk wordt er een tweede trein ingeschakeld of komt er 'ander vervoer' naar het weiland toe.

Tussen Breukelen en Gouda rijden door het incident geen sprinters, tussen Utrecht en Rotterdam geen intercity's. Reizigers wordt geadviseerd te reizen via Den Haag en Leiden. NS verwacht dat het oponthoud nog 'enkele uren' kan duren.

Volgens gestrande reizigers is er een accu in brand gevlogen.