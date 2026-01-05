Volg Hart van Nederland
Treinverkeer rond Amsterdam plat, ook geen treinen tussen Utrecht en Leiden

Verkeer

Vandaag, 09:56 - Update: Vandaag, 10:11

Link gekopieerd

Van en naar Amsterdam Centraal rijden geen treinen door de gevolgen van het winterse weer, meldt NS. Dit duurt naar verwachting tot ongeveer 10.45 uur. Ook tussen Utrecht en Leiden rijden geen treinen. Dit komt door een wisselstoring tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Lammenschans. Dit duurt tot ongeveer 11.45 uur.

Met winters weer komen er meer wisselstoringen voor. Dat komt omdat niet alle wissels verwarmd zijn. Volgens een NS-woordvoerder is dit niet het geval omdat het verwarmen veel geld kost en winterweer relatief weinig voorkomt in Nederland.

NS kampt maandagochtend met flink wat wisselstoringen. Het advies aan mensen is hun reis kort van tevoren te plannen en rekening te houden met vertragingen en treinuitval.

Door ANP

